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Ekonomi

Bundesbank: Almanya’da enflasyon sonbaharda çift hane olabilir

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinde bir resesyon olasılığının giderek arttığını ve enflasyonun sonbaharda yüzde 10'a ulaşabileceğini bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 22.08.2022
Bundesbank: Almanya’da enflasyon sonbaharda çift hane olabilir

Berlin

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) ekonomiye yönelik ağustos ayı raporu yayımlandı.

Raporda, Alman ekonomisine ilişkin beklentilerin giderek daha da "karamsar" hale geldiği belirtilerek, kış aylarında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'da (GSYH) düşüşün "çok daha olası hale geldiği" vurgulandı.

Almanya'daki ekonomideki büyümenin yaz çeyreğinde ve sonrasında gaz piyasasındaki kesinti ve fiyat gelişmelerinden olumsuz etkileneceğine yer verilen raporda, temmuz-eylül döneminde Alman ekonomisinde büyümenin duracağına dikkat çekildi.

Bundesbank raporunda, kış aylarında gaz arzına ilişkin yüksek düzeydeki "belirsizlik" ve yüksek enerji maliyetlerinin hane halkı ve şirketler üzerinde yüksek bir baskı oluşturacağı ifade edilerek, ülkede enflasyon oranının sonbaharda "yüzde 10’a” ulaşabileceği öngörüldü.

"Genel olarak, enflasyon oranı sonbaharda yüzde 10'a ulaşabilir" denilen raporda, özellikle Rusya'dan gaz arzının tamamen durması durumunda, enflasyonda yukarı yönlü riskin yüksek olduğunun altı çizildi.

Bundesbank, yüksek enflasyonun iş gücü piyasasında hızlı ücret artışları riskini artırdığı konusunda da uyardı.

Öte yandan, Bundesbank'a göre, Alman kamu maliyesi "olumsuz bir gelişme durumunda bile ekonomiyi istikrara kavuşturmak için hala iyi bir konumda bulunuyor.

Almanya, sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus gazına diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı. Bu nedenle Almanya, enerji arzındaki herhangi bir kesintiye karşı en savunmasız ülkeler arasında yer alıyor.

Yüksek fiyatlar ve gaz kıtlığı, metal üretiminden gübre gibi kimya üretimine kadar enerji yoğun sektörlerin büyük zarar görmesiyle Alman hükümetini tüketimi kısmaya zorluyor.

Bu arada, Rusya-Ukrayna savaşıyla artan enerji ve gıda fiyatları Almanya’da enflasyonu körüklemeye devam ediyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da haziran ayında yüzde 7,6 olan enflasyon, temmuzda yüzde 7,5 olmuştu

Öte yandan Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde, zayıf ihracat, Rusya-Ukrayna savaşına bağlı yükselen fiyatlar ve tedarik zinciri kesintilerinden etkilenerek bir önceki çeyreğe göre büyüme kaydetmemişti.

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