Dolar
25.95
Euro
28.34
Altın
1,928.91
ETH/USDT
1,884.00
BTC/USDT
30,397.00
BIST 100
5,730.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bundesbank: Alman ekonomisindeki resesyon ikinci çeyrekte sona erecek

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisindeki resesyonun, nisan-haziran döneminde yaşanacak hafif büyümeyle sona ermesinin beklendiğini bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Bundesbank: Alman ekonomisindeki resesyon ikinci çeyrekte sona erecek

Berlin

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik haziran ayı raporu yayımlandı.

Raporda, Alman ekonomisinin geçen yılın son çeyreği ve bu yılın ilk çeyreğinde art arda küçülerek teknik olarak resesyona girdiği hatırlatılarak, buna hane halkının harcama isteğini azaltarak ekonomiyi baskılayan yüksek enflasyonun ve zayıf dış taleple sanayideki zayıflığın neden olduğu belirtildi.

Bundesbank raporunda uzun süredir sorun olan arz darboğazlarının azaldığı ve şirketlerin birikmiş siparişlerinin hala yüksek olduğu ve enerji fiyatlarının düşmesinin ekonomideki toparlanmayı desteklediği belirtilerek, “Güçlü bir şekilde artan çalışan ücretleri sayesinde enflasyon çok yüksek kalmasına rağmen hane halkının reel gelirleri istikrar kazanıyor." denildi.

İstihdamın arttığına ve son zamanlarda oldukça zayıf olan kamu harcamalarının yeniden toparlandığına yer verilen raporda, nisan-döneminde gayri safi yurt içi hasılada yaşanacak hafif artışla resesyonun sona ermesinin beklendiği aktarıldı.

Bundesbank raporunda, sanayideki dış talebin düşmeye devam edeceği ve bunun üretim ve ihracat üzerinde baskı oluşturacağı öngörüsüne de yer verildi.

Alman ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak teknik olarak resesyona girmişti. Ülke ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 0,5 daralmıştı.

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün düşmesinin sonucu iç talebin durgunlaşmasından olumsuz etkileniyor.

Bundesbank, 16 Haziran’da yayınladığı yarıyıl raporunda ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 küçüleceğini ve enflasyonun ise 2025’e kadar hedefin üzerinde kalacağını öngördü. Banka, ekonominin 2024'te yüzde 1,2 ve 2025'te yüzde 1,3 büyümesini bekliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun-Ordu kara yolunda trafik yoğunluğu
Sabiha Gökçen Havalimanı, yolcu ve uçuş sayısında yeni rekora ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık ile telefonda görüştü
Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2'si kırmızı bültenle aranan 34 şüpheli yakalandı
Bayram süresince yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

Benzer haberler

Almanya, Litvanya'ya yaklaşık 4 bin kalıcı asker göndermek istiyor

Almanya, Litvanya'ya yaklaşık 4 bin kalıcı asker göndermek istiyor

Bundesbank: Alman ekonomisindeki resesyon ikinci çeyrekte sona erecek

Almanya'da 2022'de Müslüman karşıtı 898 ırkçı vaka kaydedildi

Alman iş dünyasının ekonomiye güveni haziranda sert geriledi

Alman iş dünyasının ekonomiye güveni haziranda sert geriledi
Almanya, Ukrayna için F-16 savaş uçağı koalisyonuna katılmadığını açıkladı

Almanya, Ukrayna için F-16 savaş uçağı koalisyonuna katılmadığını açıkladı
Çin Başbakanı Li, Avrupa'ya ekonomik güvenlik kaygılarına karşı işbirliği mesajı verdi

Çin Başbakanı Li, Avrupa'ya ekonomik güvenlik kaygılarına karşı işbirliği mesajı verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet