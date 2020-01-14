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Ekonomi

Brüksel Otomobil Fuarı'na yoğun ilgi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, bu yıl 98'incisi düzenlenen Brüksel Otomobil Fuarı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ata Ufuk Şeker   | 14.01.2020
Brüksel Otomobil Fuarı'na yoğun ilgi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Brüksel Otomobil Fuarı yoğun ilgi görüyor

Belçika Otomobil Federasyonu (FEBIAC) tarafından Brüksel Expo Center'da, bu yıl 98'incisi düzenlenen Otomobil Fuarı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fuarda Tesla'nın X modeli de yer aldı. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )

Belçika Otomobil Federasyonu (FEBIAC) tarafından Brüksel Expo Center'da gerçekleştirilen fuar dünyanın önde gelen bütün motorlu taşıt üreticilerini bir araya getirdi.

Toplam 100 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda yüzlerce araç yer aldı.

Elektrikli otomobillere geniş yer verilen fuarda, son model otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç ve motosiklet görücüye çıktı.

Bütün büyük markaların ürettikleri tam elektrikli otomobil modelleri yoğun ilgi topladı.

Fuarda, Mercedes, Audi, BMW, Tesla, Porche, Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, Bentley gibi çok sayıda lüks otomobil sergilendi.

Otomobiller hakkında geniş bilgilendirmeler yapılan fuarda, söz konusu araçların satışları da gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi gören fuar, 19 Ocak'ta sona erecek. Fuarı yaklaşık yarım milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

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