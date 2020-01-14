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Ekonomi

Borsa günü tarihi rekorla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer kazancıyla 121.423,34 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 14.01.2020
Borsa günü tarihi rekorla tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.174,31 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,20 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,08 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, tahvil faizlerindeki düşüşün pozitif etkisiyle 30 Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 121.504,39 puanı gördü.

Analistler, Türkiye'nin makroekonomik verilerinde gözlemlenen iyileşmeye paralel küresel ekonomide azalan risk algısının pay piyasalarının rekor seviyelere yükselmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Yarın yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 121.532,00 puanın direnç, 119.400 ve 117.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


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