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Ekonomi

BP Üst Yöneticisi Looney istifa etti

İngiliz enerji şirketi BP’nin (British Petroleum) Üst Yöneticisi Bernard Looney’nin görevinden istifa ettiği bildirildi.

Gökhan Kurtaran  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
BP Üst Yöneticisi Looney istifa etti

Londra

BP’den yapılan açıklamada, Looney’nin şirketin çalışanlarıyla arasındaki kişisel ilişkilerine dair bazı iddiaların 2022 yılının mayıs ayında şirketin yönetim kurulunda gündeme geldiği bildirildi.

İsmi gizli tutulan kaynaktan gelen iddialara yakın zamanda yeni iddiaların da eklendiğinin belirtildiği açıklamada, Looney’nin daha önceki konuya ilişkin yaptığı açıklamaların şeffaf olmadığını kabul ettiği kaydedildi.

Şirket içindeki soruşturmanın halen devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, “Şirketin güçlü değerleri vardır ve yönetim kurulu, şirketteki herkesin bu değerlere uygun davranmasını bekler. Özellikle tüm liderlerin rol model olarak hareket etmeleri ve başkalarının güvenini kazanacak şekilde iyi bir muhakeme yapmaları beklenir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şirketin Üst Finansal Yöneticisi olan Murray Auchincloss’un geçici olarak şirketin üst yöneticisi olarak atandığı belirtildi.


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