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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde hissedilen 4.7 şiddetindeki deprem sonrası bölgeden yayındayız. (YENİ GÖRÜNTÜ) Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - VTR
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Ekonomi

Borsadan kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazancıyla günü 11.172,75 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Borsadan kapanış rekoru

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 110,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,41 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,60 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 3,56 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle ortaya çıkan belirsizliklerin ardından haftaya temkinli başladığını söyledi.

Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında izledikleri sıkı para politikalarının yavaş yavaş sonuna yaklaşılırken, ABD seçimlerinin olası sonuçları varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ediyor.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed sanayi endeksi, 2. el konut satışları, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

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