Dolar
23.64
Euro
25.52
Altın
1,945.96
ETH/USDT
1,739.00
BTC/USDT
25,863.00
BIST 100
5,429.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Afyonkarahisar-Denizli kara yolunun Devrent mevkiinde yaşanan heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı
logo
Ekonomi

Borsadan haftalık kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,31 değer kazancıyla günü 5.626,49 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 09.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Borsadan haftalık kapanış rekoru

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 89 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,72 ile iletişim, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının "şahin" politikaları yakında terk edebileceği beklentisinin güçlenmesiyle küresel piyasalarda risk iştahının arttığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in 14 Haziran'da 25 baz puan faiz artıracağına yönelik öngörüler yüzde 28 seviyesinde.

Avro Bölgesi'nin resesyona girmesine karşın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik fiyatlamalarda bir değişiklik olmazken, bankanın 15 Haziran'daki toplantıda 25 baz puanlık faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

ECB'nin sene sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Öte yandan, Dr. Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) atanan ilk kadın başkan olurken, Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına getirildi.

Haftaya Fed, ECB ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararları ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde ödemeler dengesi, işsizlik oranı, bütçe dengesi, konut satışları, TCMB piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, sanayi üretimi, perakende satışlar, Avro Bölgesi'nde enflasyon, sanayi üretimi, Almanya'da enflasyon, Çin'de sanayi üretimi ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.850 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 4,47 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da su fiyatlarına zam yapıldı
Su baskını yaşanan DOB ek binasında temizlik çalışmaları sürüyor
Afyonkarahisar’da heyelanda iki araç toprak altında kaldı
AYM, HDP'ye ödenen Hazine yardımına bloke konulması talebini 19 Haziran'da görüşecek
Malatya'da 6 Şubat-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında kullanılan sudan ücret alınmayacak

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Erdemoğlu, yabancılara SASA hisselerinin bir kısmını sattı

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Ödemeler dengesi verileri açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet