Dolar
18.59
Euro
18.10
Altın
1,645.34
ETH/USDT
1,305.30
BTC/USDT
19,350.00
BIST 100
3,626.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi
logo
Ekonomi

Borsadan haftalık kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,07 değer kazancıyla tamamlayarak haftalık kapanış rekorunu 3.626,96 puana taşıdı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 14.10.2022
Borsadan haftalık kapanış rekoru

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 73,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 59,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,84, holding endeksi yüzde 2,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,51 ile gıda, içecek, tek gerileyen ise yüzde 0,16 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, yatırımcıların odağının enflasyon ve resesyon endişelerinden bilanço sezonuna çevrildiğini, yüksek karlılık beklentilerinin yanı sıra tahvil piyasasındaki görece rahatlamanın da etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bilanço sezonu nedeniyle piyasalarda hisse ve sektör bazlı hareketlerin görülebileceğini belirten analistler, haftaya İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun piyasaların odağında bulunacağını ifade etti.

Haftaya veri gündeminde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, bütçe dengesi, yurt dışında ise Çin'de büyüme, ABD, Japonya ve Çin'de sanayi üretimi, İngiltere'de ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.500 puanın destek, 3.690 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, gelecek hafta gerçekleştirilecek TCMB toplantısında politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 9 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
AB'den Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili açıklama
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında önemli bir rol üstlendi
Emine Erdoğan: Çocuklarımıza tertemiz bir gelecek hazırlamak hepimizin ortak hedefi olmalıdır

Benzer haberler

Borsadan haftalık kapanış rekoru

Borsadan haftalık kapanış rekoru

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 846 milyar lira oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 846 milyar lira oldu
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet