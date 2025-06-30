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Ekonomi

Borsa'dan 2 yılın en hızlı günlük yükselişi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,78 değer kazanarak 11 Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı günlük yükselişini gerçekleştirirken, günü 9.948,51 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
Borsa'dan 2 yılın en hızlı günlük yükselişi

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 543,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 165 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 9,64, holding endeksi yüzde 4,42 değer kazandı.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 0,13 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi 11 Mayıs 2023'te yüzde 7,87 değer kazanmıştı.

Küresel piyasalarda ABD'nin ticaret partnerleriyle tarifeler konusunda uzlaşmaya varacağı ve ticaret anlaşmaları yapılacağına yönelik beklentilerle risk iştahı artarken, başta ABD'de açıklanacak istihdam verileri olmak üzere bu hafta takip edilecek yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, yarın Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Portekiz'in Sintra kentinde düzenleyeceği ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda büyük merkez bankalarının başkanlarının yapacağı sözlü yönlendirmelerin, yatırımcıların odağında yer alacağını belirtti.

Yarın veri gündeminde yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat harcamaları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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