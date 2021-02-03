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Ekonomi

Borsada hisse senedi yatırımcı sayısı 2 milyon 179 bini aştı

Borsa İstanbul'da hisse senedi yatırımcılarının sayısı 31 Ocak itibarıyla 2 milyon 179 bini aştı.

Furkan Gençoğlu   | 03.02.2021
Borsada hisse senedi yatırımcı sayısı 2 milyon 179 bini aştı

İstanbul

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre Ocak sonu itibariyle pay senedi yatırımcı sayısı 179 bin 527 artışla toplam 2 milyon 179 bin 523 kişiye ulaştı.

Halka arzların etkisiyle Ocak ayında da devam eden yatırımcı sayısındaki artışın 141 bin 876’sı tek günde, 26 Ocak’ta gerçekleşti.

Böylece, Kasım 2005’den bu yana en yüksek günlük oransal ve sayısal artış kaydedilirken, aylık bazda ise yatırımcı sayısı yüzde 9 yükseldi.

26 Ocak'ta Borsa İstanbul'da Işık Plastik'in halka arzı gerçekleştirilmiş ve şirketten yapılan açıklamaya göre toplam 401 bin 153 gerçek ve tüzel kişi talepte bulunmuştu.

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