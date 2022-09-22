Dolar
18.36
Euro
18.07
Altın
1,659.40
ETH/USDT
1,274.20
BTC/USDT
18,863.00
BIST 100
3,261.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakü’de açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Muhammed Said Tanıl   | 22.09.2022
Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

İstanbul

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara yönelik 14-21 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

Söz konusu paylara yönelik 14-21 Eylül'de getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da uygulanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Erciyes Dağı'na kar yağdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti
Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı

Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Fed sonrası satıcılı seyreden küresel piyasalarda gözler bugün BoE'de

Dolar endeksi 20 yılın zirvesine çıktı

Dolar endeksi 20 yılın zirvesine çıktı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet