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Ekonomi

Borsa yılın son işlem gününü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılın son işlem gününü yüzde 0,32 değer kaybıyla 1.857,65 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 31.12.2021
Borsa yılın son işlem gününü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,99 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 16,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,88 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,09 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 1,88 ile bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi aralık ayında yüzde 2,7 artarken, 2021 yılını da yüzde 25,8 kazançla tamamladı.

Bugün Noel tatili dolayısıyla birçok piyasada işlem gerçekleştirilmiyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayılarının ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesiyle pay piyasalarının karışık seyrettiğini belirtti.

Haftaya yurt içinde enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, ADP istihdam raporu, Avro Bölgesinde enflasyon, dünya genelinde açıklanacak PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 puanın direnç, 1.840 ve 1.790 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 8,54 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.

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