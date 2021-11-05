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Ekonomi

Borsa rekorlara imza attı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,50 değer kazanarak günü 1.583,59 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, haftalık bazda da kapanış rekoru kırdı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 05.11.2021
Borsa rekorlara imza attı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 23,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,89 ve holding endeksi yüzde 1,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,74 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,38 ile gıda, içecek oldu.

BIST 100 endeksi, 1.583,59 puanla ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, haftalık bazda da kapanış rekoru kırdı.

Analistler, ABD'de istihdam verilerinin beklentilerinin iyi gelmesiyle iş gücü piyasasının kademeli toparlanmaya devam ettiğini bunun da piyasalardaki risk iştahına katkıda bulunduğunu belirtti.

Haftaya ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde açıklamalarının piyasaların odak noktasında olacağını ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, iş gücü istatistikleri, piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretimi, ABD'de tüketici güveninin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 seviyesinin direnç, 1.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 1 milyar 420 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 17 milyar 950 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor.

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