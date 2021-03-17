Euro
8.95
Dolar
7.52
BIST 100
1,567.77
Altın
1,730.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.589,47 puanla rekor seviyeyi gördü.

Burhan Sansarlıoğlu   | 17.03.2021
Borsa rekor seviyeyi gördü

İstanbul

Günün ilk yarısında 1.589,47 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,52 puan artışla 1.584,94 seviyesinde bulunuyor. Şu dakikaya kadar toplam işlem hacmi ise 10,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 1,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,32 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile madencilik oldu.

Analistler, tahvil piyasasındaki hareketliliğin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, yüzde 1,64 seviyelerine yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin küresel ölçekte risk iştahını azaltmasına karşın Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığını kaydetti.

Bugün saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile yapılacak projeksiyonlar ve yönlendirmelerin piyasalar için önemli olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.600 puanın direnç, 1.550’nin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da son 24 saatte 249 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Kovid-19 geçirenler ve iki doz aşı olanların 3 ay içindeki riskli temaslarında karantina gerekmeyecek
'Geceleri 2 saat boyunca hiç durmadan öksürüyordum'
Brezilya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde en yüksek sayıya ulaşıldı
Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölüm kaydedildi

Benzer haberler

Borsa rekor seviyeyi gördü

Borsa rekor seviyeyi gördü

Borsa güne yükselişle başladı

Borsadan kapanış rekoru

Konut Fiyat Endeksi ocak ayında arttı

Konut Fiyat Endeksi ocak ayında arttı
Şubat ayında kartlarla yapılan ödemeler yüzde 21 arttı

Şubat ayında kartlarla yapılan ödemeler yüzde 21 arttı
Fed'in 'bekle-gör' politikasına devam etmesi bekleniyor

Fed'in 'bekle-gör' politikasına devam etmesi bekleniyor