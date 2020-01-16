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Ekonomi

Borsa İstanbul'dan üç rekor

Borsa İstanbul Pay Piyasasında bugün 22 milyar 699 milyon 550 bin 849 lira ile işlem hacmi rekoru kırıldı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 16.01.2020
Borsa İstanbul'dan üç rekor

İstanbul

Borsa İstanbul, Pay Piyasası'nda bugün 22 milyar 699 milyon 550 bin 849 liralık işlem hacmi ve 2 milyon 165 bin 225 adet sözleşmeyle rekor seviyeye ulaşıldı. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) pay vadeli sözleşmelerinde de 2 miyar 71 milyon 831 bin 563 liralık rekor seviye görüldü. 

Son üç gündür üst üste rekorlar kıran Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi de 122.482,43 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, kapanış rekorunu da 121.423,30 puana taşıdı.

BIST 100 endeksinde işlem hacmi de 16,8 milyar lirayla rekor seviyeye ulaştı.

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