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Ekonomi

Borsa İstanbul'dan finansal okuryazarlık eğitim etkinliği

Borsa İstanbul AŞ tarafından çeşitli başlıklar altında düzenlenen finansal okuryazarlık eğitimleri devam ediyor.

Belgin Yakışan Mutlu   | 30.06.2020
Borsa İstanbul'dan finansal okuryazarlık eğitim etkinliği

İstanbul

Borsa İstanbul AŞ'nin konuya ilişkin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sürekli gelişen ve değişen dünyada finansal okuryazarlık bilinci ve becerisine sahip olmak ve tasarruf ederek yatırımın temel noktalarını öğrenmek istiyorsanız, sorularınıza da yanıt bulabileceğiniz bu interaktif eğitim tam size göre." ifadeleri kullanıldı. 

Eğitimler, ücretsiz ve genel katılıma açık bir şekilde düzenleniyor. Eğitimlere katılmak isteyenler, ''https://www.borsaistanbul.com/kurumsal/borsa-istanbul-finansal-okuryazarlik-egitim-etkinligi-kayit-formu'' bağlantısı üzerinden kayıt yaptırabiliyor.

Toplam süresi 30 ila 45 dakika arasında değişen eğitimler, 2-24 Temmuz döneminde gerçekleştirilecek.

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