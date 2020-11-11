Euro
9.19
Dolar
7.82
BIST 100
1,279.22
Altın
1,864.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa İstanbul'dan 4 rekor

BIST 100 endeksi, BIST 30 endeksi, BIST TÜM Endeksi ve Borsa İstanbul Pay Piyasası kapanış rekoru gerçekleştirdi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 11.11.2020
Borsa İstanbul'dan 4 rekor

İstanbul

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin tümü dahil edilerek hesaplanan BIST TÜM Endeksi, günü yüzde 2,44 artışla 1.452,68 puandan tamamlayarak kapanış rekoru gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,91 değer kazancıyla 1.279,22 puandan, BIST 30 endeksi yüzde 3,94 kazançla 1.426,83 puandan, BIST TÜM Endeksi de yüzde 2,44 artışla 1.452,68 puandan tamamlayarak kapanış rekoru gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul Pay Piyasasında da bugün 61 milyar 267 milyon 798 bin 993 TL ile işlem hacmi rekoru da kırıldı.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla birlikte döviz kurlarındaki sert düşüşler görüldüğünü ve TL varlıklara olan talebin hızla arttığını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 52 milyonu geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 245 bin 965'e çıktı
İtalya'da Kovid-19 salgınında 'genel karantina' tartışılıyor
Rusya'da üretilen Kovid-19 aşı adayının yüzde 92 etkili olduğu öne sürüldü

Benzer haberler

Borsa İstanbul'dan 4 rekor

Borsa İstanbul'dan 4 rekor

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ekonomideki yeni dönem' açıklamalarıyla TL varlıklar hızla değerlendi

Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
İnşaat malzemeleri ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı

İnşaat malzemeleri ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı
Ekim ayında 33 merkezde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı

Ekim ayında 33 merkezde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı