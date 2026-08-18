Çitlekçi'nin gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Tunç, Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Musa Tunç ve Abdullah Tunç, yönetim kurulu üyeleri Volkan Tunç ve Ekrem Tunç, Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener ile Tera Yatırım Kurumsal Finansman Genel Müdür Yardımcısı Emrullah Furkan Gün'ün katılımıyla yapıldı.

Tera Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzın talep toplama işlemi 10-12 Ağustos'ta tamamlandı.

Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında 36,5 milyon lira nominal değerli payın satışa sunulduğu halka arzın büyüklüğü 2 milyar 690 milyon 50 bin lira olarak gerçekleşti.

Halka arzda, arz büyüklüğünün yaklaşık 7,83 katına karşılık gelen 285 milyon 705 bin 992 lira nominal değerli talep toplandı. Dağıtım sonucunda 555 bin 169 yurt içi bireysel yatırımcı, 1379 yüksek talepte bulunan yatırımcı, 164 yurt içi kurumsal yatırımcı ve 16 yurt dışı kurumsal yatırımcı olmak üzere 556 bin 728 yatırımcıya pay dağıtıldı.

Halka arz edilen payların yüzde 40'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yüksek talepte bulunan yatırımcılara, yüzde 25'i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 25'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, törende yaptığı konuşmada, Çitlekçi Mağazacılık'ın önemli bir tecrübeye sahip, değerli bir marka olduğunu söyledi.

Şirketin geniş tedarikçi ağı ve depolama kapasitesiyle müşterilerine çok sayıda farklı ürün sunduğunu belirten Ergun, şunları ifade etti:

"Çitlekçi Mağazacılık, önemli bir tecrübeye sahip, değerli bir markadır. Geniş tedarikçi ağı ve depolama kapasitesiyle müşterilerine pek çok farklı ürün sunmaktadır. Halka arzdan elde ettiği gelirle lojistik ve operasyonel altyapısını güçlendirecektir. Çitlekçi ailesine, borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

"Halka arzdan elde edeceğimiz kaynaklarla yatırımlarımızı hızlandıracağız"

Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Tunç da şirketin bugüne kadar öz kaynaklarıyla büyüdüğünü belirterek, halka arzı yeni ve daha büyük bir büyüme döneminin başlangıcı olarak gördüklerini söyledi.

Halka arza yaklaşık 7,83 kat talep gelmesinin yatırımcıların şirkete duyduğu güvenin göstergesi olduğunu ifade eden Tunç, güçlü mali yapıya sahip, borçsuz bir şirket olarak yatırımcıların karşısına çıktıklarını dile getirdi.

Tunç, halka arzın Çitlekçi açısından yeni bir yolculuğun başlangıcı olduğunu belirterek, "Halka arzdan elde edeceğimiz kaynaklarla yatırımlarımızı hızlandırarak Çitlekçi'yi Türkiye'nin 81 ilinde müşterilerimizle buluşturmayı, ardından ülkemizin sınırlarını aşarak dünyanın kuruyemiş markası haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Yaklaşık 1300 çalışanla faaliyet gösterdiklerini dile getiren Tunç, şöyle konuştu:

"Yalnızca bir yılda 33 milyonu aşkın misafirimizi mağazalarımızda ağırladık. 2024-2025 döneminde gerçekleştirdiğimiz yüzde 44'lük büyüme ise ortaya koyduğumuz başarının en somut göstergelerinden biridir. Bu başarı, ailemizin, çalışma arkadaşlarımızın, iş ortaklarımızın ve yıllardır bize güvenen milyonlarca müşterimizin ortak başarısıdır. Bugüne kadar nasıl kendi şirketimiz için çalıştıysak, bundan sonra bizlere güvenen yatırımcılarımız için de aynı azimle, heyecanla, özveriyle ve çok daha büyük bir sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Çitlekçi'yi yalnızca bugün için değil, gelecek nesiller için de büyütmeyi hedefliyoruz."

"Ortaya koyduğumuz başarıyı çok daha ileriye taşıyacağız"

Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç da yaklaşık 200 milyar lira büyüklüğe ulaştığı tahmin edilen pazarda şirketin yüzde 5 civarında paya sahip olduğunu belirtti.

Şirketin üretim kapasitesine ilişkin bilgi veren Tunç, Türkiye'nin yıllık çerezlik ay çekirdeği tüketiminin yaklaşık 100 bin ton seviyesinde olduğunu, Çitlekçi'nin teknolojik entegre tesisinin yıllık ürün işleme kapasitesinin ise 45 bin tona ulaştığını ifade etti.

Tunç, söz konusu kapasitenin Türkiye'nin yıllık çerezlik ay çekirdeği tüketiminin yaklaşık yüzde 45'ine karşılık geldiğini belirterek, "Halka arzdan elde ettiğimiz fonun yüzde 100'ünü yatırımlarımızda kullanarak Çitlekçi'nin büyümesini daha da hızlandırmayı hedefliyoruz. Başarısını ve verimliliğini kanıtlamış perakende mağazacılık modelimizi Türkiye geneline yayarak mağaza sayımızı hızlı şekilde artıracağız." diye konuştu.

Yapılacak yatırımların ve açılacak yeni mağazaların şirketin satış hacmiyle karlılığına katkı sağlayacağını dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda bilançomuz, büyümemiz ve markamızın ulaştığı noktayla ortaya koyduğumuz başarıyı bundan sonraki dönemde çok daha ileriye taşıyacağız. Yapacağımız yatırımların, açacağımız yeni mağazaların ve atacağımız yeni adımların karşılığını önümüzdeki dönem bilançolarımızda hep birlikte göreceğimize, daha güçlü, daha karlı ve çok daha başarılı tablolara hep birlikte şahit olacağımıza inanıyorum."

Halka arza 7,83 kat talep

Tera Yatırım Kurumsal Finansman Genel Müdür Yardımcısı Emrullah Furkan Gün de 30 yılı aşkın süredir atıştırmalık ve kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren Çitlekçi'nin son 15 yıldır perakende mağazacılık alanındaki büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

Şirketin sıfıra yakın banka borcu, planlı büyüme stratejisi ve güçlü nakit akışıyla dikkati çektiğini dile getiren Gün, halka arzın Çitlekçi'nin büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Gün, halka arz sonuçlarının yatırımcıların şirketin büyüme potansiyeline yönelik ilgisini gösterdiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaklaşık 2,7 milyar lira büyüklüğündeki halka arzda toplam talep, arz büyüklüğünün 7,83 katına ulaştı. Çitlekçi halka arzı, Tera Yatırım olarak 2026'da gerçekleştirdiğimiz halka arzlar arasında en yüksek kat talebe ulaşan işlem oldu. Bu sonuç, Çitlekçi'nin sahip olduğu potansiyelin yatırımcılar tarafından da güçlü şekilde karşılık bulduğunu gösteriyor. Temennimiz, Çitlekçi'nin kendisine gösterilen bu ilgi ve güvene karşılık yüz binlerce yeni ortağının sorumluluğunu hissederek faaliyetlerine aynı bilinçle odaklanması, operasyonel ve finansal açıdan büyümeye devam etmesi ve ürettiği değeri Borsa İstanbul yatırımcılarıyla paylaşmasıdır."