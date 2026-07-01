Borsa İstanbul'da gong Beta Enerji ve Teknoloji AŞ için çaldı Halka arz sürecini tamamlayan Beta Enerji ve Teknoloji AŞ, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle "BETAE" koduyla işlem görmeye başladı.

Beta Enerji'nin gong töreni Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Beta Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Dağsuyu, Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakkı Mert Dağsuyu, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Proje Lideri Uğur Aydın Ünüvar ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, Beta Enerji'nin sürekli olarak geliştirdiği ürün portföyüyle sanayi başta olmak üzere çeşitli sektörlere enerji çözümleri sunduğunu söyledi.

Başarıları ve büyüklüğüyle Beta Enerji'nin Türkiye'nin en büyük bin sanayi şirketi arasında yer aldığına dikkati çeken Ergun, şirketin büyüme hedeflerine uygun şekilde yatırımlarını gerçekleştirmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Ergun, şirketin halka arzdan elde ettiği gelirleri de büyüme ve yatırımlarının finansmanında kullanacağını ve işletme sermayesini güçlendireceğini kaydetti.

Hedef küresel enerji markası olmak

Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Dağsuyu da şirketin temellerinin, yaklaşık 50 yıl önce Türkiye'nin enerji altyapısına katkı sunma hedefiyle atıldığını anlattı.

Dağsuyu, ikinci kuşak olarak devraldıkları emaneti daha da ileriye taşımak, şirketi gelecek nesillere güçlü şekilde bırakmak ve Türkiye'yi küresel enerji sektöründe en iyi şekilde temsil etmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Dünyanın tarihin en büyük enerji dönüşümlerinden birini yaşadığına işaret eden Dağsuyu, bu dönüşümün güçlü enerji altyapılarına olan ihtiyacı her geçen gün artırdığını ve enerji arz güvenliğinin her zamankinden daha kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Beta Enerji'nin 6 kıtada, 80'den fazla ülkeye ihracat yapan bir Türk şirketi olduğuna dikkati çeken Dağsuyu, "Ancak bizim hedeflerimiz bunlarla sınırlı değil. Üretim gücümüzü, teknolojimizi ve ihracat ağımızı daha da büyüterek dünyanın saygın enerji markalarından biri olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Dağsuyu, bu vizyon doğrultusunda, yaklaşık 130 milyon dolarlık yatırımlarla hayata geçirdikleri Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü'nün, geleceğe olan inançlarının en önemli göstergesi olduğunu dile getirerek, Avrupa'nın en büyük transformatör üretim kampüslerinden biri olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Halka arz gelirlerinin kullanım alanlarına da değinen Dağsuyu, "Buradan elde ettiğimiz kaynağın yüzde 45'ini yatırımlarımızı tamamlamak, geri kalan yüzde 55'lik kısmını ise işletme sermayemizin güçlendirilmesi amacıyla değerlendireceğiz. Çünkü biz şuna inanıyoruz, üreten kazanır, ihracat yapan büyür, teknolojiyi geliştiren ise geleceğe yön verir." dedi.

Halka arza güçlü yatırımcı talebi

TSKB Proje Lideri Ünüvar da enerji teknolojileri alanında yenilikçi çözümler geliştiren, sürdürülebilir büyüme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Beta Enerji'nin, Borsa İstanbul'un en prestijli pazarı olan Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladığını belirtti.

Beta Enerji'nin güçlü AR-GE yapısı, yüksek üretim kapasitesi ve vizyoner yönetimiyle sadece bugünün değil, yarının dünyasına da yön veren bir aktör konumunda olduğuna vurgu yapan Ünüvar, konsorsiyum liderleri olarak şeffaf, kurumsal ve büyüme potansiyeli yüksek olan bir şirketi sermaye piyasalarına kazandırıyor olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ünüvar, Beta Enerji halka arzının son dönemlerin talep toplama yöntemiyle yapılan en başarılı halka arzlarından birisi olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dağıtım yapılan yatırımcı sayısı yaklaşık 1 milyon 125 bin kişi olmuştur. Halka arz sürecinde, Yurt İçi Bireysel Yatırımcı tarafında kendilerine ayrılan tahsisatın yaklaşık 2,5 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı tarafında kendilerine ayrılan tahsisatın yaklaşık 10 katı, Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcı tarafında ise kendilerine ayrılan tahsisatın yaklaşık 89 katı talep gelmiştir. Bugün Beta Enerji ve Teknoloji AŞ, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayarak sermaye piyasalarındaki yolculuğuna güçlü bir adım atıyor. Beta Enerji'nin Borsa İstanbul'daki yolculuğunun şirketimize, yatırımcılarımıza ve ülkemiz sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyor, başarıların artarak devam etmesini temenni ediyoruz."