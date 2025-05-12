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Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 2,35 yükselişle 9.611,21 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,20 değer kazanarak 9.390,51 puandan tamamladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 220,70 puan ve yüzde 2,35 artışla 9.611,21 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,75, holding endeksi yüzde 2,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,24 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,34 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesinin etkisiyle haftanın ilk işlem günü pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar yurt dışında ise ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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