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Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,23 yükselişle 10.701,24 puandan başladı.

Selcan Bedirhanoğlu  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,58 puan ve yüzde 0,23 artarak 10.701,24 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,46 ile spor, tek kaybettiren yüzde 0,11 ile iletişim oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 1,07 düşüşle 10.676,65 puanla günü tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen enflasyon beklentilerindeki gevşemenin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını kaydederken, bu hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kentsel dönüşümün finansmanı ile konut arzının artmasında önemli bir enstrüman olacak yeni düzenlemede son aşamaya geldiklerini belirterek, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılacak düzenlemeyle, gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak." dedi.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 11.000 puanın direnç 10.600 ve 10.500 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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