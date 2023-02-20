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Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,49 artışla 5.051,64 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 20.02.2023
Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,81 puan ve yüzde 0,49 değer kazanarak 5.051,64 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,27'yle taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 0,34'le metal eşya, makina oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,36 artışla 5.026,83 puandan tamamladı.

Geçen hafta, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çarşamba günü işleme açılan BIST 100 endeksinin 3 işlem günü toplamındaki değer kazancı ise yüzde 0,58 düzeyinde gerçekleşti.

Analistler, dünya genelinde açıklanan veri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, şahin para politikalarının devam edeceği endişelerini artırmasıyla küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin sürdüğünü söyledi.

Yurt içinde ise Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışı ve alınan tedbirlerin yansımalarının izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, verilere duyarlılığın yüksek seyrettiği bu dönemde piyasalarda oynaklığın sürebileceğini ifade etti.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.150 seviyelerinin direnç, 5.000 ve 4.900 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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