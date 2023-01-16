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Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,57 artışla 5.013,16 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 16.01.2023
Borsa haftaya yükselişle başladı

Istanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,30 puan ve yüzde 0,57 değer kazanarak 5.013,16 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,51 ve holding endeksi yüzde 0,45 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,65'le elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, geçen hafta genelinde dalgalı bir seyir izlemesinin ardından cuma gününü yüzde 0,28 artışla 4.984,86 puandan tamamlarken, haftalık bazda yüzde 6,68 değer kaybetti.

Analistler, enflasyon endişelerinin geri plana atılması ile yatırımcıların resesyon riskine dair gelişmelere odaklandığını belirterek, bu anlamda politika yapıcıların açıklamalarının kritik olacağını söyledi.

Bugün başlayacak Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde bütçe dengesi ile Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, ABD'de piyasaların bugün tatil olması nedeniyle global piyasalarda işlem hacimlerinin düşük seyredebileceğine işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın direnç, 4.700 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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