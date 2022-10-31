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Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,62 artışla 3.902,86 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 31.10.2022
Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,88 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 3.902,86 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,67 ve holding endeksi yüzde 0,65 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,84'le spor, tek kaybettiren yüzde 0,17'yle menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla cuma günü yarım gün işlem gerçekleştirilirken, BIST 100 endeksi yüzde 1,41 düşüşle 3.878,98 puandan kapandı. Endeks, geçen hafta genelinde ise yüzde 1,41 değer kaybetti.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesi küresel pay piyasalarında temkinli bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed'in bu hafta politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerde belirsizliğin sürdüğü gözleniyor. Bu kapsamda Banka'nın çarşamba günkü toplantısında yapacağı yönlendirmeler, fiyatlamaların seyri açısından kritik önem taşıyor.

Enflasyon ve resesyon endişelerinin yanı sıra artan jeopolitik risklerle yatırımcı fiyatlamalarının zorlaştığına işaret eden analistler, tahvil ve emtia piyasalarındaki hareketliliğin gündemin odağında bulunduğunu kaydetti.

Analistler, yurt içinde devam eden bilanço sezonu kapsamında hisse bazlı hareketliliklerin de sürebileceğini belirterek, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon ile ABD'de bölgesel imalat sanayi göstergelerinin öne çıktığını, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.850 seviyesinin destek, 3.950 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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