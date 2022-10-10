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Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,53 artışla 3.586,68 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 10.10.2022
Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,08 puan ve yüzde 0,53 değer kazanarak 3.586,68 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,52 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,04'le iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,87'yle menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü küresel pay piyasalarından pozitif ayrışmaya devam etti ve yüzde 0,39 artarak 3.567,60 puan ile tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Endeks haftalık bazda ise yüzde 12,19 değer kazandı.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler, para politikalarına yönelik belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin pay piyasalarını baskıladığını belirterek, yurt içi piyasaların ise yaklaşan bilanço sezonu öncesi pozitif ayrışmaya devam ettiğini söyledi.

Bu hafta merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, ABD'de açıklanmaya başlayan 3. çeyrek şirket finansal sonuçları ve yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası toplantısından gelecek değerlendirmelerin de yakından izleneceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.450 puanın destek, 3.620 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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