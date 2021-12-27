Dolar
11.37
Euro
12.86
Altın
1,806.56
ETH/USDT
4,056.50
BTC/USDT
50,798.00
BIST 100
1,924.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor Togg CEO'su Karakaş, Togg Gemlik Tesisi'nde 27 Aralık 2019'da duyurulan Türkiye'nin otomobilinin üretimiyle ilgili aradan geçen 2 yıllık sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
logo
Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,59 artışla 1.902,35 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 27.12.2021
Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,07 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 1.902,35 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 ve holding endeksi yüzde 0,65 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,98 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren yüzde 0,53 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın ilk yarısında görülen sert düşüşlerin ardından cuma günü gelen tepki alımlarıyla yüzde 4,76 değer kazanarak 1.891,28 puandan kapandı.

Bu arada BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, 20 Aralık'tan bu yana uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı bugün de devam edecek. Bugün ayrıca, Londra borsasında Noel tatili dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyecek.

Analistler, Omicron varyantına ilişkin endişelerle güne karışık bir seyirle başlayan pay piyasalarında, bu hafta zayıf veri gündemi ve yatırımcıların Noel ile yılbaşı tatillerini birleştirmeleri dolayısıyla düşük hacimli ve sakin bir seyrin öne çıkmasının beklendiğini söyledi.

Yurt içinde ise kur ve pay piyasalarında dengelenme sürecinin devam ettiğini belirten analistler, ekonomi yönetiminin açıklamalarının gündemin odağında olacağını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanımı ve reel kesim güven endeksinin, ABD'de ise Dallas Fed imalat aktivite endeksinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.930 seviyesinin direnç, 1.840 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
TURKOVAC'a yurt dışından talep
Avustralya’da Omicron varyantı kaynaklı ilk can kaybı yaşandı
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 280 milyonu geçti
Türkiye'de 20 bin 138 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Küresel piyasalar yılın son haftasına karışık seyirle başladı

BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul, DİBS vadeli işlem sözleşmelerini işleme açacak

Borsa İstanbul, DİBS vadeli işlem sözleşmelerini işleme açacak