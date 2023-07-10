Dolar
26.10
Euro
28.60
Altın
1,924.02
ETH/USDT
1,854.20
BTC/USDT
30,100.00
BIST 100
6,247.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Karabük'te sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle merkez ilçeye bağlı Pirinçlik-Sipahiler-Karaağaç köyü grup yolu trafiğe kapandı Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını Slovenya'nın Kranj kentinde sürdürüyor Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde meydana gelen heyelan bölgesinde temizlik çalışmaları sürüyor
logo
Ekonomi

Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,25 artışla rekor seviye olan 6.264,34 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Borsa haftaya rekorla başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,25 puan artışla ve yüzde 1,25 değer kazanarak 6.264,34 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,39 ve holding endeksi yüzde 1,13 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,44 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü yükseliş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 0,75 değer kazancıyla günü 6.187,09 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD'de bu hafta başlayacak olan bilanço sezonunun hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, özellikle cuma günü açıklanacak banka bilançolarının yakından takip edileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik verileri, yurt dışında ise ABD'de mayıs ayı toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.300 ve 6.400 seviyelerinin direnç, 6.100 ve 6.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelandan kapanan kesimleri ulaşıma açıldı
Bartın'da sel sularının çekildiği bölgelerde temizliğe başlandı
Şehit Piyade Er Furkan Günerigök, Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı
Terör örgütünün Zap'taki sözde muhabere sorumlusu Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa haftaya rekorla başladı

Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı

Borsa günü rekorlarla tamamladı

AA Finans Sanayi Üretimi ve Ödemeler Dengesi Beklenti Anketleri sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi ve Ödemeler Dengesi Beklenti Anketleri sonuçlandı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet