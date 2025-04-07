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Ekonomi

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,80 düşüşle 9.117,38 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Borsa haftaya düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 262,45 puan ve yüzde 2,80 azalışla 9.117,38 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 3,61 ve holding endeksi yüzde 2,80 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken en fazla kaybettiren bankacılık oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,10 değer kaybederek 9.379,83 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı güç kazanarak yeni haftaya taşındı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışı, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satışların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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