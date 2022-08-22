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Ekonomi

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,08 azalışla 3.017,68 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 22.08.2022
Borsa haftaya düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,53 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 3.017,68 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,64 ve holding endeksi yüzde 0,26 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,54'le iletişim, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, geçen hafta cuma günü tarihi zirvesini 3.051,83 puana taşımasının ardından günü de 3.020,20 puanla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden tamamladı. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 5,44 değer kazandı.

Analistler, geçen hafta hakim olan enflasyon ve resesyon belirsizliklerine yeni haftada Çin ekonomisine yönelik artan huzursuzlukların eklenmesiyle küresel pay piyasalarında negatif seyrin devam ettiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini belirten analistler, yurt içi piyasalarda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizi indirimi ve akabinde ticari kredileri düşürmeye yönelik alınan makro ihtiyati tedbirlerin yansımalarının izleneceğini bildirdi.

Analistler, bu hafta merkez bankası yetkililerinin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı değerlendirmelerde, gelecek dönem para politikalarının seyrine yönelik ipuçlarının aranacağını vurgulayarak, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.050 seviyesinin direnç, 2.950 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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