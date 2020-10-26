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Ekonomi

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,69 azalışla 1.182,45 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 26.10.2020
Borsa haftaya düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, 8,18 puan ve yüzde 0,69 değer kaybederek 1.182,45 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,23 ve holding endeksi yüzde 1 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,65 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü yüzde 0,64 değer kaybederek günü 1.190,63 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 0,18 gerileyerek üst üste 6 hafta süren yükseliş serisini sona erdirdi.

Analistler, bu hafta yurt içinde, çarşamba günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı yılın 4. Enflasyon Raporu ve Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise perşembe günü Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ABD'nin büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs vaka sayıları, ülkelerin aldığı tedbirler, ABD'deki teşvik paketi görüşmeleri ve seçim süreci ile jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, yurt içinde açıklanmaya başlayan 3. çeyrek finansal sonuçlar nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin de öne çıkabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.180 ve 1.165 seviyelerinin destek, 1.225 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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