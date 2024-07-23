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Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kaybederek 11.090,07 puana indi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Istanbul

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 82,68 puan azalışla 11.090,07 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 46,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,52, holding endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,36 ile bilişim, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD'deki başkanlık seçimlerinin getirdiği belirsizlikle karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Para politikası metninden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği ifade edilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağını öngördü.

Öğleden sonra ayrıca ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.250 ve 11.350 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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