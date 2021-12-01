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Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında 1.855 puanın üzerini test etti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.857,83 puana taşıdı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 01.12.2021
Borsa günün ilk yarısında 1.855 puanın üzerini test etti

İstanbul

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 1.857,83 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,29 ve 41,37 puan değer kazanarak 1.851,03 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 20 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,87, holding endeksi yüzde 2,61 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,26 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2 ile spor oldu.

Analistler, Omicron varyantının ekonomiye etkisine ilişkin endişeler ve tahvil alımlarının beklenenden önce sonlandırılabileceğine işaret eden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamalarının piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili haber akışının yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını söyledi.

Bugün ABD'de Fed Başkanı Powell ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı konuşmaların takip edileceğini aktaran analistler, veri tarafında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.860 seviyesinin direnç, 1.730 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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