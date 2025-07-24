Dolar
40.48
Euro
47.74
Altın
3,372.94
ETH/USDT
3,707.80
BTC/USDT
118,676.00
BIST 100
10,689.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz’in Albufeira kasabasında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kazanarak 10.689,05 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 97,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 138,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,78 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 1,12 ile inşaat oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e çekti.

BIST 100 endeksi, TCMB, beklentilerin üzerinde gerçekleşen faiz indirimi kararının ardından genele yayılan alımların etkisiyle 10.780 seviyelerini test ettikten sonra, kar satışlarıyla yaşanan kısmi geri çekilmeye rağmen günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.

Öte yandan, küresel piyasalarda ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu vurgulayan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Minguzzi cinayetine ilişkin davada dosyalar birleşti
Orman şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit orman işçileri ile AKUT gönüllülerinin ailelerine başsağlığı diledi
Hafta sonu sıcak hava etkisini sürdürecek
Diyarbakır ve Elazığ'da statlardaki çimler kavurucu sıcaktan perdeleme ve fan sistemiyle korunuyor

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Borsa günü yatay seyirle tamamladı

Borsa günü yatay seyirle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet