Dolar
38.75
Euro
43.69
Altın
3,340.93
ETH/USDT
2,341.00
BTC/USDT
103,119.00
BIST 100
9,390.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,20 değer kazanarak 9.390,51 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 111,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 106,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 1,83 değer kazandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,46 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 2,70 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar bugün başlayacak ve hafta sonu devam edecek ABD-Çin ticaret görüşmelerine odaklandı. Toplantıya yönelik haber akışının pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi, konut satışları, işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de ve Japonya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.450 seviyelerinin direnç, 9.350 ve 9.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mart ayında 3 milyar 936 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 650 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "1. Kamu Diplomasisi Sempozyumu" başladı
MÜSİAD Genel Başkanlığına Burhan Özdemir seçildi
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulundan infaz sistemi çalıştayı
Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı
Endemik tür Manisa lalesi için genetik araştırma yapılıyor

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

Borsa İstanbul'da takas süresinin 1 güne düşürülmesi işlem hacmini artırabilir

Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet