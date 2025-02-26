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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kazanarak 9.573,21 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 121,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 88 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,52, holding endeksi ise yüzde 0,31 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 2,60 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları, dayanıklı mal siparişlerinin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.650 ve 9.750 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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