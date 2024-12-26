Dolar
35.16
Euro
36.76
Altın
2,632.15
ETH/USDT
3,361.50
BTC/USDT
96,617.00
BIST 100
9,949.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kazanarak 9.949,01 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,79 puan artarken, toplam işlem hacmi 93,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,00 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 1,16 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50'ye çekti.

Merkez Bankasının gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verildiği belirtilen duyuruda, "Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Küresel piyasalarda, yılın son haftasında dünyanın birçok yerinde Noel tatili sebebiyle işlemler gerçekleşmezken, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar, Japonya'da sanayi üretimi, Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), işsizlik oranı, Çin'de sanayi karlarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.900 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı
Bilecik'te Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Gölbaşı tarafından konferans verildi
Bakan Uraloğlu, İstanbul'un 1004 kilometre metro hattına ihtiyacının bulunduğunu söyledi
Narin Güran cinayeti davasında baba ve tutuklu 4 sanık dinlendi

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

TCMB, "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı

Borsa güne yükselişle başladı

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet