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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kazanarak 8.872,85 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 158,16 puan artarken, toplam işlem hacmi 61 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,22, holding endeksi yüzde 1,88 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,74 ile ticaret oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 979 milyon dolar artışla 159 milyar 365 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Küresel piyasalar, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin sonuçları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle karışık seyrederken, yurt içi piyasalar pozitif ayrışıyor.

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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