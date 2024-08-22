Dolar
33.92
Euro
37.81
Altın
2,484.29
ETH/USDT
2,610.30
BTC/USDT
60,452.00
BIST 100
9,921.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazanarak 9.921,40 puandan tamamladı.

Mahmut Çil  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 84,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,42 ve holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,80 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 3,40 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay faiz indirimi döngüsüne başlayacağına yönelik beklentilerin arttığını belirterek, pozitif bir seyrin öne çıktığını söyledi.

Yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de yeni konut satışları ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajların takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 9.850 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzedeyle telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şehit Piyade Er Işık için başsağlığı diledi
Bolu'da kontrol altına alınan yangında söndürme ve soğutma çalışması sürüyor
TCG Alemdar gemisi Dynamic Monarch-24 tatbikatına katılacak
Bursa'da barakadan zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Kur Korumalı Mevduat'ın büyüklüğü toplam mevduatın yüzde 10'unun altına geriledi

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda gözler Jackson Hole'e çevrildi

Küresel piyasalarda gözler Jackson Hole'e çevrildi
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet