Dolar
32.18
Euro
34.89
Altın
2,345.42
ETH/USDT
3,822.50
BTC/USDT
69,099.00
BIST 100
10,481.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 değer kazancıyla 10.481,30 puandan tamamladı.

Mahmut Çil  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 86,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,39 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 5,55 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin sürmesi ve ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde tahminlerin altında büyümesi sonrası negatif bir seyir izlendiğini belirterek, yarın açıklanacak ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Yarın ABD'deki kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de bir çocuğun kontrolden çıkan otomobilin çarpmasından son anda kurtulması kamerada
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin mutlaka kültürde, sanatta, edebiyatta öncü olması lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde açılan Savunma Sanayii Fuarı'nı gezdi
Yarın sabah namazında tüm camilerde Filistinliler ve şehitler için dua edilecek
Ticaret Bakanı Bolat, Brüksel'de Türk iş insanları ve STK temsilcileriyle buluştu

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 142,2 milyar dolar oldu

Bankacılık sektörünün net karı nisanda 190,7 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 13,4 trilyon lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 13,4 trilyon lira oldu
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verileri öncesinde negatif seyrediyor

Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verileri öncesinde negatif seyrediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet