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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 değer kazanarak 9.722,09 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 102,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,77, holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,50 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 7,42 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin devam eden belirsizliklerle karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de büyüme, toptan stoklar ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

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