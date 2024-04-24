Dolar
32.54
Euro
34.78
Altın
2,322.90
ETH/USDT
3,177.00
BTC/USDT
64,513.00
BIST 100
9,722.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Ekonomi

ABD'li çip şirketi Nvidia, İsrailli Run:ai'yi satın alacak

ABD'li çip şirketi Nvidia, İsrailli startup Run:ai'yi satın alacağını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
ABD'li çip şirketi Nvidia, İsrailli Run:ai'yi satın alacak

New York

Nvidia'nın paylaştığı blog yazısında, müşterilerin yapay zeka bilgi işlem kaynaklarını daha verimli kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla yazılım sağlayıcısı Run:ai'yi satın almak üzere anlaşma yapıldığı duyuruldu.

Üretken yapay zekayı, öneri sistemlerini, arama motorlarını ve diğer iş yüklerini yönetmek ve düzenlemenin karmaşık planlama gerektirdiğine işaret edilen yazıda, İsrailli şirket Run:ai'nin kurumsal müşterilerin şirket içinde, bulutta veya hibrit ortamlarda bilgi işlem altyapılarını yönetmelerine ve optimize etmelerine olanak tanıdığı kaydedildi.

Yazıda, Run.ai ile imzalanan anlaşmanın finansmanına dair bilgiler paylaşılmamasına karşın, ABD medyasında çıkan haberlerde, satın almanın değerinin yaklaşık 700 milyon dolar olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Romanya'ya gidecek
Bakan Güler, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Marles ile görüştü
Ankara'da toz taşınımının cuma gece saatlerine kadar görülmesi bekleniyor
Meteoroloji'den bazı iller için lodos uyarısı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: (Türkiye-Almanya) İki ülke olarak birbirimiz için vazgeçilmeziz

Benzer haberler

ABD'li çip şirketi Nvidia, İsrailli Run:ai'yi satın alacak

ABD'li çip şirketi Nvidia, İsrailli Run:ai'yi satın alacak

"4. İstanbul Dijital Sanat Festivali" sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

HAVELSAN Ekspres'ten yapay zeka çözümleri çıkacak

Türkiye üzerinden geçen casus uydular "yapay zeka" ile tespit edilebilecek

Türkiye üzerinden geçen casus uydular "yapay zeka" ile tespit edilebilecek
Yapay zekayla hastaneler hastaların ayağına gelecek

Yapay zekayla hastaneler hastaların ayağına gelecek
Algoritmik işlemlerde yapay zekanın rolü günden güne güçleniyor

Algoritmik işlemlerde yapay zekanın rolü günden güne güçleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet