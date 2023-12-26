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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazanarak 7.299,33 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 26.12.2023 - Güncelleme : 26.12.2023
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,47 puan artarken, toplam işlem hacmi 60,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,59 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,86 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında Noel tatili nedeniyle yön arayışının öne çıktığını, işlem hacimlerinin oldukça düşük seviyelerde kaldığını ifade etti.

Hafta boyunca işlem hacminin düşük seviyelerde devam etmesinin beklendiğini belirten analistler, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda gerçekleşebileceğini bildirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Çin'de sanayi karları ve ABD'de Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.200 puanın destek, 7.600 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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