Dolar
19.31
Euro
21.23
Altın
2,008.03
ETH/USDT
1,914.10
BTC/USDT
29,999.00
BIST 100
5,146.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da ''İftar Buluşması'' programında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,43 değer kazanarak günü 5.146,11 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 62,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,32 ve holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,74 inşaat oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 5 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, ABD'de beklentilerin altında gelen TÜFE verisinin ardından küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.

Açıklanan verinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım döngüsüne ara verebileceğine yönelik öngörülerin kuvvetlendiğini ifade eden analistler, enflasyonun hala yüksek seviyelerde bulunmasına karşın Fed'in üzerindeki faiz artırım baskısının azalabileceğini aktardı.

Enflasyon verisinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 67,2 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı tahmin edilirken, yüzde 32,8 ihtimalle faizi sabit tutacağı tahmin edildi.

Öte yandan, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,3 ile 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Yarının veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da enflasyon, Çin'de dış ticaret dengesi, İngiltere'de büyümenin öne çıkacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 seviyesinin direnç, 5.050 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e Togg'u teslim etti
Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi tutuklandı
Malatya'ya depreme dayanıklı 23 derslikli okul yapılacak
Hakkari'de sağanak taşkınlara neden oldu
Göç İdaresi Başkanlığı: Vatandaşlık konusu üzerinden yöneltilen iddialar gerçek dışı

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

BDDK'den Tera Yatırım Bankası'na faaliyet izni

Altından son 6 yılın en iyi ilk çeyrek performansı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet