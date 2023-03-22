Dolar
19.04
Euro
20.55
Altın
1,947.12
ETH/USDT
1,803.50
BTC/USDT
28,583.00
BIST 100
5,001.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,92 değer kazanarak günü 5.001,06 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 94,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 53,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,72 ve holding endeksi yüzde 2,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,57 ile finansal kiralama, faktoring en çok kaybettiren yüzde 2,10 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararları öncesi bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in senenin devamında atacağı adımlara ilişkin piyasa beklentilerinin oldukça dağınık olduğunu belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu akşam bankanın yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü söyledi.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları ve haftalık işsizlik başvurularının öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.870 ve 4.800 seviyelerinin destek, 5.100 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarınki toplantısında politika faizini sabit tutmasını bekliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan'dan deprem bölgesine 5 bin 334 çadır daha gönderildi
Et ve Süt Kurumunun indirimli kıyma ve kuşbaşıları Tarım Kredi Marketleri'nde satışa sunuldu
Ramazanda dünya genelinde oruç süreleri 13 ila 15 saat olacak
Bakan Çavuşoğlu, Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmed Barzani ile görüştü
Kuru yük gemisi Datça açıklarında karaya oturdu

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar Fed'in para politikası kararlarına odaklandı

Küresel piyasalar Fed'in para politikası kararlarına odaklandı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet