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Ekonomi

Bakan Kirişci, New York'ta düzenlenen BM Su Konferansı'na katılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Birleşmiş Milletler (BM) Su Konferansı'nda, Türkiye'yi temsilen konuşma yapacak.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Bakan Kirişci, New York'ta düzenlenen BM Su Konferansı'na katılacak

New York

New York'taki BM Genel Merkezi'nde bugün başlayan ve 24 Mart'a kadar sürecek 2023 BM Su Konferansı'nda, su ile ilgili hedeflere ulaşmak için uluslararası mutabakatı sağlamak adına etkinlikler gerçekleştirilecek.

Hollanda ve Tacikistan'ın eş başkanlığında düzenlenen konferansta açılış ve kapanış oturumlarının yanı sıra 6 Genel Kurul toplantısı ve 5 İnteraktif Diyalog Oturumu yapılacak. Ayrıca üye devletler, BM ve diğer paydaşlar tarafından özel ve yan etkinlikler de düzenlenecek.

Bakan Kirişci, konferansta Türkiye'yi temsilen Genel Kurul oturumunda konuşacak, özel etkinliklere katılım sağlayacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Çağın belirleyici zorluklarından biri olan su konusuna dikkati çekmeyi amaçlayan 2023 BM Su Konferansı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan "güvenli su ve sanitasyona küresel erişim" hedefinin gerçekleştirilmesinde de önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

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