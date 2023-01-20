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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,25 değer kazanarak günü 5.490,34 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 20.01.2023
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 67,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 104 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,62 ve holding endeksi yüzde 1,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 2,77 ile inşaat oldu.

Analistler, küresel çapta resesyon riski ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını, BIST 100 endeksinin ise pozitif ayrıştığını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bankaların zorunlu karşılık yükümlülükleri haricinde yurt içinde tutacakları yabancı para cinsinden hesaplara yüzde 4,5 faiz ödeyeceği açıklamasının ardından banka hisselerindeki yükselişin ivme kazandığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.200 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Haftaya Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamaları, Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı tutanakları, TCMB'nin açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporunun piyasaların odağında bulunacağını söyleyen analistler, veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, kişisel gelir ve harcamalar, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

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