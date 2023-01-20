Çiftçilere 24 milyon 660 bin liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığından, 24 milyon 660 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.
Ankara
Bakanlığın, Twitter hesabından, "Sen Üret Yeter" etiketiyle paylaşım yapıldı.
24 milyon 660 bin TL’lik tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/TRR2xYFcuX— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) January 20, 2023
Söz konusu ödemelerin 8 milyon 906 bin 250 lirasının hayvan gen kaynakları desteği, 8 milyon 701 bin 268 lirasının kırsal kalkınma yatırımları desteği ve 7 milyon 52 bin 482 lirasının TMO alım prim desteği olarak ödeneceği kaydedilen paylaşımda, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.