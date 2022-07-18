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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,89 değer kazancıyla 2.451,27 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 18.07.2022
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,36 ve holding endeksi yüzde 2,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,49 ile metal, ana sanayi, tek kaybettiren ise yüzde 2,87 ile spor oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bazı "şahin" yetkililerinin açıklamalarıyla temmuz toplantısında 100 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin zayıfladığını ve 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yükseldiğini kaydetti.

Bu durumun pay piyasalarında risk iştahını artırdığını belirten analistler, yarın İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını ifade etti.

Yarın veri gündeminde yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, İngiltere'de işsizlik oranı ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.470 puanın direnç, 2.370 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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