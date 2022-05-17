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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazancıyla 2.394,83 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 17.05.2022
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 33,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,26 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,51 ile turizm oldu.

Analistler, yüksek enflasyona dair beklentiler devam ederken, resesyon ihtimalini güçlendiren verilerin, ekonomilerde stagflasyon endişelerini artırdığını belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Yarın G7 Maliye Bakanları Zirvesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinin sakin olduğunu, yurt dışında ise Japonya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


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