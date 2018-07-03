İSTANBUL

Açılışta BIST 100 endeksi, 254,42 puan ve yüzde 0,26 değer kazancıyla 97.027,91 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi de yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,07 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,05 ile gıda, içecek oldu.

Dün Avrupa borsalarındaki düşüşlere karşın pozitif seyrini sürdüren Borsa İstanbul'da 97.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 artışla 96.773,49 puandan tamamlamıştı.

Muhabir: Bekir Gürdamar